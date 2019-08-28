В «Роскосмосе» намерены создать систему наблюдения за Землей





Представители «Роскосмос» сообщают, что на данный момент Российская Федерация не имеет на орбите радиолокационные спутники ГЕОСАР для наблюдения за Землей. В официальном заявлении идёт речь о создании геостационарной системы высотой 35 786 километров. До 2023 года корпорация намерена вывести 4 спутника дистанционного управления на низкую околоземную орбиту, заключив контракт с Ракетно-космическим центром "Прогресс", и уже через два года планируется запуск двух космических аппаратов "Обзор-Р".Известно также о соглашении между «Роскосмосом» и Научно-производственным объединением, согласно которому на 2021 и 2022 годы запланирован запуск двух малых спутников «Кондор-ФКА».