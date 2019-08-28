Токсиколог рассказала, как не отравиться грибным ядом





Во время отравления может быть много разной симптоматики, но наиболее часто встречаются желудочно-кишечные расстройства: диарея, тошнота, рвота. Александр Кураков, эксперт-миколог, что людям, отравившимся грибами, если нарушена дыхательная функция, вводят атропин или глюкозу с инсулином. Категорически противопоказаны спиртные напитки, так как они ускоряют всасывание токсинов и ухудшают состояние человека.Гриб становится ядовитым сразу, если появились личинки, насекомые, или начался процесс гниения. В день приобретения грибов сразу необходимо провести термическую обработку. Запрещено оставлять продукт в пакете, а сохранить грибы лучше всего в замороженном виде. Бывает, что причина плохого самочувствия кроется в индивидуальной непереносимости продукта.