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Токсиколог рассказала, как не отравиться грибным ядом

Токсиколог поделилась рекомендациями, как не отравиться грибным ядом. Нельзя приобретать грибы на стихийных рынках, при подозрении на отравление промыть желудок, выпить энтеросорбент и вызвать медицинскую помощь.

Во время отравления может быть много разной симптоматики, но наиболее часто встречаются желудочно-кишечные расстройства: диарея, тошнота, рвота. Александр Кураков, эксперт-миколог, что людям, отравившимся грибами, если нарушена дыхательная функция, вводят атропин или глюкозу с инсулином. Категорически противопоказаны спиртные напитки, так как они ускоряют всасывание токсинов и ухудшают состояние человека.

Гриб становится ядовитым сразу, если появились личинки, насекомые, или начался процесс гниения. В день приобретения грибов сразу необходимо провести термическую обработку. Запрещено оставлять продукт в пакете, а сохранить грибы лучше всего в замороженном виде. Бывает, что причина плохого самочувствия кроется в индивидуальной непереносимости продукта.

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Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 12:59

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