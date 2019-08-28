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Фитнес-гуру раскрыла побочные действия популярных диет

Тина Мартини, являющаяся натуропатическим шеф-поваром и автором книги "Вкусная медицина: целительная сила пищи", поделилась информацией о диетах Dukan, Keto, Paleo и Whole30. По её словам, такие типы питания не могут быть долгосрочными, если есть цель сбросить вес.
Фитнес-гуру раскрыла побочные действия популярных диет

В кетогенной диете, или кето-диете принцип употребления пищи построен на снижении в рационе углеводов и увеличении жиров. Уменьшается количество овощей, фруктов и зерновых культур. Таким образом происходит исключение источников минералов и витаминов, но замена их на продукты, содержащие большое количество жира и белка. Такая диета может стать причиной нехватки энергии, расстройств желудка, тошноты и снижения когнитивных функций.

При палео-диете происходит устранение рафинированного сахара, молочных продуктов, бобовых и зерновых из дневного рациона. Исследование данного типа питания показало, что он способен к контролю диабета из-за повышения эффективности инсулина в организме. Однако при этой диете возможно возникновение гипогликемии или низкого уровня сахара в крови в случае употребления лекарств, снижающих глюкозу. Неприятный запах изо рта, низкая энергия и диарея также могут стать последствиями палео-диеты.

Принцип питания при диете Whole30 заключается в исключении источников молочных продуктов, алкоголя и сахара на 30 дней, однако на замену им придут овощи, фрукты, яйца, морепродукты и мясо. На 31 день устраненные продукты вводятся повторно с целью вычисления той пищи, которая будет нужна, ограничена или исключена. Негативным последствием Whole30 может стать коллоректальный рак.

Диета Дукана предполагает разделение употребления рациона на 4 части, начинающихся с повышенного содержания белка, затем постепенного ввода овощей и некоторых углеводов. Побочные эффекты этой диеты такие же, как и при других принципах питания, построенных на высоко содержании белка и высоком углеводов.

Для хорошего самочувствия фитнес-гуру Тина Мартини посоветовала придерживаться средиземноморской диеты, так как в её основе лежит принцип употребления натуральных продуктов питания совместно со здоровыми жирами. Мартини также рассказала, что не следует забывать о физических упражнениях.

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Наука
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 13:38

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