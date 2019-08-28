Актер Джейми Фокс быстро нашел Кэти Холмс замену в лице молодой пассии





Сообщается, что новая молодая любовница Джейми Фокса, модель и певица Сэла Вейв уже заселилась в его дом. Впервые папарацци заметили актера с 21-летней Вейв выходящими из ночного клуба в Лос-Анджелесе, при этом, оба нежно держали друг друга за руку. Уже на следующий день, когда в прессе были опубликованы эти снимки, парочка заявила, что между ними только деловые отношения, однако публику это заявление не убедило. Позднее репортерам удалось застать Фокса и Вейв в одном из ресторанов Западного Голливуда во время романтического ужина при свечах. После этого вечера, утверждают источники, певица села в роскошный автомобиль Джейми Фокса, и они отправились в направлении дома актера.Несмотря на то, что сомнений в романе между актером и певицей практически нет, оба они продолжают утверждать, что между ними не происходит ничего особенного. А Сэла Вейв даже заявила, что никогда в жизни не согласилась бы стать разлучницей, даже если ей этого очень бы хотелось.