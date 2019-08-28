Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии здоровья музыканта





Ольга Мамонова поделилась своими переживаниями и сказала, что на данный момент артист проходит курс реабилитации после операций и набирается сил для дальнейшего лечения. Супруга знаменитости подчеркнула, что инфаркт был с обширным поражением миокарда, и что несколько дней назад музыканта перевели в кардиологическое отделение. Покидать больницу до конца сентября Петру Мамонову строго запрещено, а к окончанию следующего месяца уже запланирована следующая операция. Все это время Мамонова находилась рядом с мужем и всячески пыталась его поддержать, теперь она также навещает его и пытается настроить супруга на выздоровление.Стоит отметить, что Петр Мамонов является основателем и лидером андерграундной группы "Звуки Му", кроме того, он принимал участие в съемках кинокартин «Такси-Блюз» и «Остров». В последнем сыграл главную роль, за что получил множество наград и премий.