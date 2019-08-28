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Участник реалити-шоу «Остров любви» Тео Кэмпбелл потерял зрение из-за пробки шампанского

Участник реалити-шоу «Остров любви» потерял зрение из-за пробки шампанского. Тео Кэмпбелл ослеп на один глаз после отдыха на Ибице.
Участник реалити-шоу «Остров любви» Тео Кэмпбелл потерял зрение из-за пробки шампанского

Звезда популярного шоу опубликовал на своей странице Instagram фото в компании своей девушки Кэзи Кроссли, рассказав, что потерял зрение из-за несчастного случая, но вскоре стало известно о подробностях инцидента. 28-летний британец лишился глаза после того, как пробка от шампанского попала в глазницу, разрезав глазное яблоко на две части. Позже Кэмпбелл сообщил, что перенёс две операции, но не теряет надежды на лучшее и даже подшутил, что в запасе у него имеется еще один глаз. Не забыл пострадавший поблагодарить свою девушку, которая примчалась к нему на курорт в Испании, только узнав о происшествии, а также подписчиков, которые поддерживают его в комментариях. Тео Кэмпбелл принимал участие в реалити-шоу «Остров любви» в 2007 году, а его избранница появилась там на 11 лет позже. Участники познакомились на одной из съемок, а в 2019 году начали встречаться.

«Сообщите пожалуйста, если знаете, где можно купить повязку на глаз», - добавил он.

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ШоуБиз
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 11:03

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