Алена Шишкова отправилась в клинику набирать вес

Как отмечает знаменитость, при ее росте в 1 метр и 76 сантиметров она сегодня весит всего 48 килограмм. Несколько лет тому назад Алена Шишкова родила дочь, но после этого так и не поправилась, напротив, она сбросила еще несколько килограммов. Не исключено, что подобный эффект может быть как-то связан с особенностями работы ее организма.По словам самой модели, она действительно не против поправиться, причем, прибавить в весе ей хотелось бы не менее шести килограмм. С этой целью она решила обратиться за помощью к опытным специалистам одной из детокс-клиник, где специально под ее особенности была разработана программа для набора веса при сохранении правильного питания. В связи с этим шагом Шишкова даже опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram снимок из клиники, где ей взялись помогать в наборе веса., - гласит подпись девушки под этой фотографией.