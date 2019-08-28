Алена Шишкова отправилась в клинику набирать вес
Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова в последнее время нередко сталкивается с критикой из-за своей худобы. В результате девушка даже отправилась в клинику набирать вес.
Как отмечает знаменитость, при ее росте в 1 метр и 76 сантиметров она сегодня весит всего 48 килограмм. Несколько лет тому назад Алена Шишкова родила дочь, но после этого так и не поправилась, напротив, она сбросила еще несколько килограммов. Не исключено, что подобный эффект может быть как-то связан с особенностями работы ее организма.
По словам самой модели, она действительно не против поправиться, причем, прибавить в весе ей хотелось бы не менее шести килограмм. С этой целью она решила обратиться за помощью к опытным специалистам одной из детокс-клиник, где специально под ее особенности была разработана программа для набора веса при сохранении правильного питания. В связи с этим шагом Шишкова даже опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram снимок из клиники, где ей взялись помогать в наборе веса. «Наконец, я здесь. Уже откармливают», - гласит подпись девушки под этой фотографией.
Как отмечает знаменитость, при ее росте в 1 метр и 76 сантиметров она сегодня весит всего 48 килограмм. Несколько лет тому назад Алена Шишкова родила дочь, но после этого так и не поправилась, напротив, она сбросила еще несколько килограммов. Не исключено, что подобный эффект может быть как-то связан с особенностями работы ее организма.
По словам самой модели, она действительно не против поправиться, причем, прибавить в весе ей хотелось бы не менее шести килограмм. С этой целью она решила обратиться за помощью к опытным специалистам одной из детокс-клиник, где специально под ее особенности была разработана программа для набора веса при сохранении правильного питания. В связи с этим шагом Шишкова даже опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram снимок из клиники, где ей взялись помогать в наборе веса. «Наконец, я здесь. Уже откармливают», - гласит подпись девушки под этой фотографией.