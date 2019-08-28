Ученые занимаются разработками встроенного ночного видения





Глаза человека и млекопитающих могут воспринимать свет в диапазоне волн от 400 до 700 нанометров, а ближний инфракрасный свет имеет волны от 750 нм до 1,4 мкм. В темном месте люди могут видеть только благодаря телевизионным камерам, которые очень неудобные. Эксперты запланировали провести эксперимент и наградить мышей инфракрасным зрением, введя в глаз специальный тип наноматериала.Потом они проводили физиологические и поведенческие тесты, в одном из которых мышей разместили в Y-образную емкость с водой. У одной ветки имелась платформа, на которую испытуемые могли залезать, чтобы уберечься от воды. Исследователи научили мышей двигаться в направлении света в виде треугольника, который обозначал дорогу к спасению. Таким же образом круг показывал на ветку, где спасения нет. Следующим шагом была замена видимого света на инфракрасный.Итоги эксперимента показали, что мыши, которые имели укол, видели треугольник и передвигались к нему, а грызуны, не получившие инъекцию, фигур не видели. Это умение сохранялось на протяжении 10 недель. Повысив качество наноматериалов, исследователи хотят испытывать технологию и на людях.