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Geely привезет в Россию недорогой кроссовер SX11

Китайская компания Geely собирается до конца этого года официально представить в России свой новый бюджетный кросс-компакт – модель Geely SX11. Примечательно, что на родине в Поднебесной данный автомобиль продается с осени минувшего года.
Geely привезет в Россию недорогой кроссовер SX11

Geely SX11 – это глобальное название модели, которая на внутреннем китайском рынке известна под названием Geely Binyue. Автомобиль построен на новом шасси серии ВМА, разработанном в сотрудничестве со специалистами шведской марки Volvo специально для производства компактных кроссоверов.

На домашнем для себя рынке кросс-компакт Geely SX11 доступен с бензиновыми 3-цилиндровыми 1,0-литровыми турбированными двигателями, которые агрегируются с 6-ступенчатой «механикой». Также существует версия с 1,5-литровым 177-сильным двигателем Volvo и 7-диапазонной роботизированной трансмиссией с системой двойного сцепления. Наконец, в Китае покупателям эта модель доступна в гибридной версии. А вот привод у всех модификаций только передний.

В перечне базового оснащения модели называются виртуальная панель приборов, «парящий» дисплей мультимедийной системы, система кругового обзора, круиз-контроль с адаптивной функцией, а также система предотвращения лобовых столкновений. На рынке КНР ценник на данную модель стартует с отметки в 726 000 рублей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:16

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