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Равшана Куркова рассказала о трудностях во время переезда в Москву

Именитая артистка Равшана Куркова рассказала о трудностях, с которыми столкнулась двадцать лет назад во время переезда в Москву. Актриса поделилась своими воспоминаниями в личном аккаунте в социальной сети Instagram.
Равшана Куркова рассказала о трудностях во время переезда в Москву

Равшана Куркова отправилась в столицу России с целью получить высшее образование и обрести самостоятельность. Она с легкостью поступила на филологический факультет, благодаря своим отличным знаниям английского языка и жажде к знаниям. Однако вначале звезде было сложно привыкнуть к быстрому темпу жизни большого города, а также влиться в новый коллектив. Первые недели жизни в Москве равнялись нескольким месяцам пребывания в другом месте. Бизнесвумен подчеркнула, что прием был холодным и негостеприимным, но решительность и стойкость помогли юной студентке добиться успеха.

Сейчас Куркова отмечает, что подобные трудности были необходимыми, ведь эти события поспособствовали формированию ее самостоятельности и твердости духа. Мегаполис не только открыл массу возможностей, но и показал, насколько судьба бывает жестокой. На пути к успеху артистке пришлось пережить много падений, но как бы тяжело ей ни было, она продолжала идти вперед.

Теперь Равшана Куркова не может представить себя в другом месте и во время переездов и гастролей всегда с любовью вспоминает о Москве и с нетерпением ждет обратного пути.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Оксана Гутман Сегодня, 10:49

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