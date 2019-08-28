Равшана Куркова рассказала о трудностях во время переезда в Москву

Равшана Куркова отправилась в столицу России с целью получить высшее образование и обрести самостоятельность. Она с легкостью поступила на филологический факультет, благодаря своим отличным знаниям английского языка и жажде к знаниям. Однако вначале звезде было сложно привыкнуть к быстрому темпу жизни большого города, а также влиться в новый коллектив. Первые недели жизни в Москве равнялись нескольким месяцам пребывания в другом месте. Бизнесвумен подчеркнула, что прием был холодным и негостеприимным, но решительность и стойкость помогли юной студентке добиться успеха.Сейчас Куркова отмечает, что подобные трудности были необходимыми, ведь эти события поспособствовали формированию ее самостоятельности и твердости духа. Мегаполис не только открыл массу возможностей, но и показал, насколько судьба бывает жестокой. На пути к успеху артистке пришлось пережить много падений, но как бы тяжело ей ни было, она продолжала идти вперед.Теперь Равшана Куркова не может представить себя в другом месте и во время переездов и гастролей всегда с любовью вспоминает о Москве и с нетерпением ждет обратного пути.