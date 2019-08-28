Камиль Ларин и Александр Демидов получили звание заслуженных артистов РФ

К слову, новостью о присвоении актерам звания заслуженных артистов делится с поклонниками и официальный Instagram-аккаунт «Квартета И», публикуя фото соответствующего указа российского президента. Эмоционально отреагировали на это и сами актеры.К примеру, Ларин выложил на своей страничке видеоролик, в котором делится своими ощущениями в связи с этим радостным событием., - гласит его подпись под этим видео. В своем ролике Камиль Ларин даже пытался произнести какую-то речь, но в этот момент его коллега по «Квартету И» Ростислав Хаит сбросил новоиспеченного заслуженного артиста в бассейн. После этого родные и близкие начали поздравлять актера со столь важным в его карьере событием.Поделился приятной новостью на своей страничке и коллега Ларина Александр Демидов, правда, он был более сдержанным.