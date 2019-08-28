Сбербанк заявил о разработке собственной «умной» колонки





Сотрудники российского финансового конгломерата сообщают, что пока детали разработки голосового помощника носят скрытный характер, а его презентация состоится не раньше 2020 года. В первых числах августа Сбербанк объявил о вакансиях для разработчиков в направлении SberDevices, что может указывать на набор специалистов для создания «умной» колонки., - сообщается в описании вакансии. Работодатели указали, что для приёма на работу необходимо знание платформы Natural Language Processing. По словам анонимного сотрудника банка, за разработку колонки взялся Центр речевых технологий на основе голосового помощника, однако официальные представители Сбербанка пока отказываются комментировать подробности.Также накануне стало известно, что компания работает над новым усовершенствованным логотипом квадратной формы, однако это не является окончательным вариантом.