Ученые: Выгорание родителей неблагоприятно отражается на детях





Мойра Миколайчак, экспериментатор, напомнила, что в современном обществе родители находятся под огромным давлением, а попытки быть идеальным истощают. Если взрослые «подзарядили батарейки» – это приносит пользу не только им самим, но и детям.В эксперименте приняли участие 2068 франкоговорящих родителей, которые жили в Бельгии и на протяжении 5,5 месяцев проходили три серии онлайн-опросов. Из ответов участников специалисты смогли понять уровень их истощения и предрасположенность к насильственным действиям. Также выяснили, есть ли желание уйти от семьи, игнорирование эмоциональных, физических и образовательных нужд детей. Еще 557 англоговорящих людей приняли участие во втором опросе.Проведя анализ ответов, ученые разъяснили существование круговой связи родительского выгорания и пренебрежения, а следствием такого процесса становится насилие по отношению к детям. Отец с матерью должны понимать, что забота о себе принесет только пользу ребенку, а при первых признаках истощения нужно обращаться к специалисту.