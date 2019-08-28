Стас Костюшкин на отдыхе в Черногории станцевал «танго в ночи» с маленьким сыном

Звездному папе Стасу Костюшкину приходится выискивать в своем плотном гастрольном графике время на отдых с семьей. И ему это действительно удается, в последние дни артист в компании своих сыновей и супруги проводит отпуск в Черногории. На его страничке в социальной сети Instagram даже появилась видеозапись момента, как они с маленьким сыном танцуют танго посреди улицы. «Танго в ночи», - гласит подпись Костюшкина под забавным видео.Поклонники высоко оценили артистизм отца и его сына, поэтому сразу же осыпали героев видеоролика комплиментами. Многие, к слову, отметили, что мальчик очень похож на своего знаменитого папу и даже делает первые успехи, выступая таким образом на публике.