"Синдром оборотня": 16 подростков в Испании стали обрастать волосами после приема лекарства для желудка





По предварительным данным, в Испании 16 несовершеннолетних принимали препарат, в состав которого входил миноксидил. В медицинской практике это вещество применяется для активизации роста волос при их патологическом выпадении. Потерпевшие лечили заболевание желудка омепразолом, но, по неизвестным причинам, в препарате был обнаружен миноксидил, информирует издание Daily Mail.Эксперты установили, что производством лекарства занималось фармацевтическое предприятие Farma-Química Sur SL. Представители компании рассказали, что чужеродное вещество могло оказаться в лекарственном средстве по вине поставщика из Индии. Тем, кто лечил данным препаратом собственных детей, посоветовали обратиться к медикам. Лекарственное средство могло находиться в реализации в 30-ти аптеках, под продажу туда были доставлены больше 50 партий омепразола. Как только прием лекарства прекратился, симптомы гипертрихоза у подростков стали уменьшаться.