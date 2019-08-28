Новый Hyundai Tucson попал в объектив фотошпионов
Фотошпионам удалось сделать несколько удачных кадров новой версии кроссовера Hyundai Tucson. Судя по всему, автомобиль уже проходит финальные испытания и в скором времени будет представлен широкой публике.
Свежие снимки, сделанные фотошпионами во время испытаний южнокорейской новинки, уже позволяют получить примерное представление о новом поколении популярного внедорожника. К примеру, в передней части проходящего в эти дни ходовые испытания Hyundai Tucson заметно меньше камуфляжа.
К слову, по своему внешнему виду новый автомобиль несколько напоминает модель Hyundai Palisade. Здесь все еще заметно разделение дневных ходовых огней на нижнюю и верхнюю часть, зато передние фары стали явно меньше и обзавелись более резкими линиями. Заметен и дизайн радиаторной решетки автомобиля, который заметно отличается от более габаритного сородича. Не исключено, что этот элемент модели дизайнеры Hyundai переработали полностью в сравнении с нынешним поколением Tucson.
Напомним, ранее стало известно, что в новом поколении внедорожник получит 2,5-литровый двигатель, который будет агрегирован с 8-ступенчатым «автоматом». Также не исключено появление турбированной версии данной установки.
Свежие снимки, сделанные фотошпионами во время испытаний южнокорейской новинки, уже позволяют получить примерное представление о новом поколении популярного внедорожника. К примеру, в передней части проходящего в эти дни ходовые испытания Hyundai Tucson заметно меньше камуфляжа.
К слову, по своему внешнему виду новый автомобиль несколько напоминает модель Hyundai Palisade. Здесь все еще заметно разделение дневных ходовых огней на нижнюю и верхнюю часть, зато передние фары стали явно меньше и обзавелись более резкими линиями. Заметен и дизайн радиаторной решетки автомобиля, который заметно отличается от более габаритного сородича. Не исключено, что этот элемент модели дизайнеры Hyundai переработали полностью в сравнении с нынешним поколением Tucson.
Напомним, ранее стало известно, что в новом поколении внедорожник получит 2,5-литровый двигатель, который будет агрегирован с 8-ступенчатым «автоматом». Также не исключено появление турбированной версии данной установки.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:26