Филипп Киркоров опроверг слухи о «гастрольной жене»
Филипп Киркоров опроверг разговоры о «гастрольной жене». В телепрограмме «Секрет на миллион» он откровенно ответил на вопросы о личной жизни.
Лера Кудрявцева, ведущая программы «Секрет на миллион», пообщалась с артистом Филиппом Киркоровым. Он честно отвечал на все каверзные вопросы. Также вокалист ответил на интересующую тему отношений с Александрой Сивковой, танцовщицей его балета, которую в прессе называют «гастрольной женой».
Артист дал опровержение такой информации. Хоть девушка и сопровождает Филиппа Киркорова на многие мероприятия, он считает ее хорошим другом, тренером, прекрасным собеседником, ему нравится эрудиция и сильный характер. Александра Сивкова тоже уверяет, что никаких романтических отношений между ними нет.
Лера Кудрявцева, ведущая программы «Секрет на миллион», пообщалась с артистом Филиппом Киркоровым. Он честно отвечал на все каверзные вопросы. Также вокалист ответил на интересующую тему отношений с Александрой Сивковой, танцовщицей его балета, которую в прессе называют «гастрольной женой».
Артист дал опровержение такой информации. Хоть девушка и сопровождает Филиппа Киркорова на многие мероприятия, он считает ее хорошим другом, тренером, прекрасным собеседником, ему нравится эрудиция и сильный характер. Александра Сивкова тоже уверяет, что никаких романтических отношений между ними нет.