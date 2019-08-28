Филипп Киркоров опроверг слухи о «гастрольной жене»

Лера Кудрявцева, ведущая программы «Секрет на миллион», пообщалась с артистом Филиппом Киркоровым. Он честно отвечал на все каверзные вопросы. Также вокалист ответил на интересующую тему отношений с Александрой Сивковой, танцовщицей его балета, которую в прессе называют «гастрольной женой».Артист дал опровержение такой информации. Хоть девушка и сопровождает Филиппа Киркорова на многие мероприятия, он считает ее хорошим другом, тренером, прекрасным собеседником, ему нравится эрудиция и сильный характер. Александра Сивкова тоже уверяет, что никаких романтических отношений между ними нет.