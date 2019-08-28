АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственный интеллект поможет отследить ночные миграции…
EUR 73.61 USD 66.26
Курс валют на 28.08.2019

Участие детей в командных мероприятиях улучшает их психическое здоровье

Участие детей в командных мероприятиях улучшает их психическое здоровье. Учёные уверяют, что игры в группе способствуют укреплению командного духа.

Новое исследование, проведенное в Университете Британской Колумбии, показало, что у детей, которые занимались внеклассными занятиями в команде, были более позитивные показатели психического здоровья — например, более сильное чувство оптимизма и большее удовлетворение жизнью. Доцент в школе народонаселения и общественного здравоохранения, а также автор данной работы Эва Оберле рассказала, что её исследовательская группа опросила более 10 000 учащихся в 4-м классе, а также учеников 7-х классов. Детей интервьюировали об их семейном благополучии, психическом здоровье, отношениях со сверстниками, а также о том, в каких организованных внеклассных мероприятиях они проводили время. Учеников удалось поделить на 4 группы: те, которые не участвовали в каких-либо внеклассных мероприятиях, те, кто участвовал во всем, на детей, занимающиеся спортом, и тех, кто занимался другими видами деятельности, к примеру, занятие музыкой или посещение художественной школы.

«Со временем мы обнаружили, что дети, которые ничего не делали в 4-м классе, но к 7-му классу приступили к внеклассным занятиям, имели преимущества в психическом здоровье, особенно те ребята, которые увлеклись командными видами спорта», - сказал Оберле, добавив, что взаимодействие с другими детьми вызывает более сильное чувство принадлежности к сверстникам.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 10:39

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Камиль Ларин и Александр Демидов получили звание заслуженных артистов…
Новый Hyundai Tucson попал в объектив…
Стас Костюшкин на отдыхе в Черногории станцевал «танго в ночи» с маленьким…
Диетологи рассказали о способах закрепить результат после…
Эммануил Виторган снова стал отцом в 79…
Специалисты назвали пять лучших смартфонов…
Филипп Киркоров опроверг слухи о «гастрольной…
"Синдром оборотня": 16 подростков в Испании стали обрастать волосами после приема лекарства для…
Ирина Шейк показала кадры с обнаженной…
В Саратове в разбившемся Mercedes сгорели…
Новый избранник участницы проекта "Дом-2" Алены Савкиной Роман Макеев признался, что они не…
Дмитрий Шепелев не планирует отказываться от…
Врачи назвали 6 смертельно опасных пищевых…
Появился компромат на нового возлюбленного участницы проекта "Дом-2" Алены Савкиной Романа…
Меган Маркл с принцем Гарри устроили в деревенском пабе скромный…
Близкие Анастасии Волочковой взволнованы ее резким похудением и пытаются…
В конфликте между Ольгой и Анной Бузовыми может оказаться виновата их…
Искусственный интеллект поможет отследить ночные миграции…
Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко признался, что ему нужна серьезная…
В России работают над принципиально новым типом…
Появились слухи, что Ксения Собчак потеряла былой доход накануне…
Наргиз показала фанатам, как выглядела и пела в 14…
Импортная здоровая пища может исчезнуть из российских…
Билли Айлиш проспала премию MTV Video Music Awards из-за выступления в…
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева пожаловалась на «культ прачечных» в…
Пассажиры рассказали, что им не нравится в российских…
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук объяснила секрет легких отношений с Араем…
Юлия Ковальчук высмеяла слухи о своем пристрастии к…
Учёные рассказали, зачем инки отрубали головы и крушили…
Дженнифер Лопес в прозрачном платье от грузинского дизайнера попала на обложку…
Страшно до дрожи: Самые жуткие места на…
Эксперты: Прием пищи до 21:00 снизит риск развития онкологии простаты на…
В Таинланде нашли мужчину, которому может быть 128…
По-гречески стильная Мария Миронова посетила театр в…
Hewlett Packard создала суперкомпьютер для будущих миссий NASA на…
Фотограф Мэрилин Монро рассказал подробности ее интимной…
Ученые создали полимер, способный самоуничтожаться по…
Компания Xiomi представила «умный» шарф с…
Ева Лонгория снимет фильм о создателе чипсов…
Отказ от курения существенно снижает риск рака мочевого…
Просмотреть все новости