Участие детей в командных мероприятиях улучшает их психическое здоровье





Новое исследование, проведенное в Университете Британской Колумбии, показало, что у детей, которые занимались внеклассными занятиями в команде, были более позитивные показатели психического здоровья — например, более сильное чувство оптимизма и большее удовлетворение жизнью. Доцент в школе народонаселения и общественного здравоохранения, а также автор данной работы Эва Оберле рассказала, что её исследовательская группа опросила более 10 000 учащихся в 4-м классе, а также учеников 7-х классов. Детей интервьюировали об их семейном благополучии, психическом здоровье, отношениях со сверстниками, а также о том, в каких организованных внеклассных мероприятиях они проводили время. Учеников удалось поделить на 4 группы: те, которые не участвовали в каких-либо внеклассных мероприятиях, те, кто участвовал во всем, на детей, занимающиеся спортом, и тех, кто занимался другими видами деятельности, к примеру, занятие музыкой или посещение художественной школы., - сказал Оберле, добавив, что взаимодействие с другими детьми вызывает более сильное чувство принадлежности к сверстникам.