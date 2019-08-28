Ирина Шейк показала кадры с обнаженной фотосессии

В stories на своей страничке в социальной сети Instagram Ирина Шейк опубликовала несколько снимков из свежей фотосессии в обнаженном виде. Эти черно-белые снимки демонстрируют модель с самых разных ракурсов, однако больше всего в них привлекает стиль, а вовсе не выставленные напоказ формы знаменитости.Разумеется, эта фотосессия стала далеко не первым опытом Ирины Шейк сниматься обнаженной. Ее откровенные снимки появляются в Сети и разного рода глянцевых изданий с завидной регулярностью. При этом поклонники модели склонны связывать участившиеся фотосессии такого плана еще и с тем, что Шейк сегодня находится в поиске нового возлюбленного после расставания с Бредли Купером.