Ирина Шейк показала кадры с обнаженной фотосессии
Расставшись с актером Бредли Купером, модель Ирина Шейк продолжает удивлять поклонников, заставляя многих из них восторгаться своим внешним видом. В череде модных фотосессий знаменитости, как оказалось, попала и довольно откровенная, отдельными кадрами которой она решила поделиться с фанатами.
В stories на своей страничке в социальной сети Instagram Ирина Шейк опубликовала несколько снимков из свежей фотосессии в обнаженном виде. Эти черно-белые снимки демонстрируют модель с самых разных ракурсов, однако больше всего в них привлекает стиль, а вовсе не выставленные напоказ формы знаменитости.
Разумеется, эта фотосессия стала далеко не первым опытом Ирины Шейк сниматься обнаженной. Ее откровенные снимки появляются в Сети и разного рода глянцевых изданий с завидной регулярностью. При этом поклонники модели склонны связывать участившиеся фотосессии такого плана еще и с тем, что Шейк сегодня находится в поиске нового возлюбленного после расставания с Бредли Купером.
В stories на своей страничке в социальной сети Instagram Ирина Шейк опубликовала несколько снимков из свежей фотосессии в обнаженном виде. Эти черно-белые снимки демонстрируют модель с самых разных ракурсов, однако больше всего в них привлекает стиль, а вовсе не выставленные напоказ формы знаменитости.
Разумеется, эта фотосессия стала далеко не первым опытом Ирины Шейк сниматься обнаженной. Ее откровенные снимки появляются в Сети и разного рода глянцевых изданий с завидной регулярностью. При этом поклонники модели склонны связывать участившиеся фотосессии такого плана еще и с тем, что Шейк сегодня находится в поиске нового возлюбленного после расставания с Бредли Купером.