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Специалисты назвали пять лучших смартфонов августа

Специалисты, изучив рынок, назвали пять наилучших смартфонов августа. Главным критерием выбора стала цена и качество продукта.

Xiaomi Mi 9 оказался на почетном первом месте. Гаджет сделан с тройной камерой и стеклом защиты Gorilla Glass, работает с процессором Snapdragon 855, благодаря которому разработчики внедрили игровой режим. Второе место досталось телефону Xiaomi Pocophone F1. Он имеет современный дизайн и много новых функциональных возможностей, процессор высокой мощности Snapdragon 845, большой экран и сильную батарею. Смартфон Huawei Play – на третьей позиции. Телефон работает на основе процессора Hisilicon, беспрерывной работы хватает на 5 часов игры и 13 часов, чтобы смотреть видео. Двойная камера позволит сделать хорошие снимки.

На четвертой позиции закрепился HONOR View 20. Новинка разработана со специальным металлическим корпусом, под фронтальную камеру предусмотрены круглые вырезы. Батарея выдержит 14 часов видео-просмотров.

На последнем месте оказался смартфон Vivo V15. Устройство имеет заднюю пластиковую крышку, а цветной градиент очень моден в этом сезоне. С помощью технологии Super AMOLED сделан экран, при прикосновении появляется селфи-камера, работает гаджет около 13 часов при просмотре роликов.

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Технологии
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 10:02

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