



Врачи назвали 6 смертельно опасных пищевых привычек. По их словам, нарушение трапезы значительно увеличивает риск развития рака.Еда за компьютером может нанести непоправимый вред организму, ведь современные люди часто не успевают выделить себе время на перекус из-за рабочей занятости и принимают пищу не отрывая глаз от экрана. Тем не менее, врачи предупреждают, что такая привычка может вызывать опасные болезни, в том числе рак. Дело в том, что пережёвывание пищи остается бесконтрольным, и она попадает в желудок не пережёванными кусочками. Если ко всему этому человек работает на клавиатуре, он съедает множество бактерий, живущих на ней, что может спровоцировать возникновение инфекций, воспаление ЖКТ и рак. Также врачи не рекомендуют есть на ходу или стоя. Они уверяют, что спешка в принятии пищи вызывает появление диабета второго типа и увеличение веса. Часто люди перекусывают на ходу, но это опасно для здоровья из-за быстрого перемещения еды по желудочно-кишечному тракту, нарушая его работу. При этом желудок неправильно сокращается, и появляется вероятность набрать лишний вес.Употребление холодной еды провоцирует торможение биохимических процессов. Частое принятие не разогретой пищи влияет на ухудшение и замедление работы желудка, вызывая проблемы с ЖКТ. Специалисты сообщают, что еда вне дома часто загрязнена флатами, вызывающими негативные изменения в функционировании организма: рак груди, ожирение, бесплодие, гиперактивность, нарушение работы половой и нервной систем, диабет II типа. Известно, что в уличной пище находится на 35% больше вредных химических веществ, чем в домашней.Проблемы со здоровьем может вызвать и привычный перекус бутербродом с колбасой. Дело в том, что он совмещает в себе большое количество простых углеводов и жиров, что вызывает скачок уровня глюкозы в крови. Продукты с высоким гликемическим индексом не способны держать сахар на одном уровне, вследствие чего он падает и вызывает голод. Таким образом создается механизм переедания, приводящий к лишнему весу. Кроме того, наличие натрия в составе колбасы задерживает жидкость, вызывая отёчность и болезни сердца.