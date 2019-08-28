Новый избранник участницы проекта "Дом-2" Алены Савкиной Роман Макеев признался, что они не предохраняются

Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина не раз утверждала, что счастлива строить новые отношения с Романом Макеевым, бывшим работником реалити-шоу. Мужчина женат, у него есть сын, но это совершенно Рапунцель-младшую не пугает. Она готова выйти замуж за мужчину и даже родить ему ребенка.Тем не менее, о своих планах Алена Рапунцель не рассказывает. Недавно Ксения Бородина вывела участницу реалити на откровенный разговор, в котором выяснилось, что молодые люди хотят детей, но сама Савкина отрицала тот факт, что готова родить уже сейчас.Тем не менее, в разговоре с Андреем Черкасовым Роман Макеев признался, что они спят вместе без методов контрацепции, хотя сама Алена Савкина данный факт стала отрицать и отнекиваться.