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Диетологи рассказали о способах закрепить результат после диеты

Огромное количество людей, стоит им только закончить придерживаться строгой диеты, начинают быстро набирать вес снова. Опытные диетологи решили поделиться способами закрепления полученного результата так, чтобы он сохранялся в течение долгого времени.
Диетологи рассказали о способах закрепить результат после диеты

Самым важным советом для того, чтобы организм не начал снова активно набирать вес, диетологи называют следование правилу «одной тарелки». Это правило состоит в том, что любой прием пищи должен быть ограничен одной единственной тарелкой с диаметром не более 22 сантиметров. Более того, тарелку следует разделить на три условные части. Первая, самая большая часть, должна занимать примерно половину тарелки – ее следует наполнить овощами. Далее следуют две части размером в четверть. Их можно наполнить сложными углеводами и белковыми продуктами.

В то же время, подчеркивают диетологи, ограничивать себя в пище совсем не стоит. Намного важнее в этом случае следовать точному распорядку дня и контролировать объем потребляемой пищи. Не стоит также злоупотреблять разного рода таблетками, потому что они лишь вредят организму, не давая ожидаемого результата. А при наличии острой необходимости можно проконсультироваться с опытным специалистом на предмет возможного использования некоторых пищевых добавок.

Наконец, подчеркивают специалисты, очень важно пить много воды, причем именно негазированной.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:15

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