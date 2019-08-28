Диетологи рассказали о способах закрепить результат после диеты





Самым важным советом для того, чтобы организм не начал снова активно набирать вес, диетологи называют следование правилу «одной тарелки». Это правило состоит в том, что любой прием пищи должен быть ограничен одной единственной тарелкой с диаметром не более 22 сантиметров. Более того, тарелку следует разделить на три условные части. Первая, самая большая часть, должна занимать примерно половину тарелки – ее следует наполнить овощами. Далее следуют две части размером в четверть. Их можно наполнить сложными углеводами и белковыми продуктами.В то же время, подчеркивают диетологи, ограничивать себя в пище совсем не стоит. Намного важнее в этом случае следовать точному распорядку дня и контролировать объем потребляемой пищи. Не стоит также злоупотреблять разного рода таблетками, потому что они лишь вредят организму, не давая ожидаемого результата. А при наличии острой необходимости можно проконсультироваться с опытным специалистом на предмет возможного использования некоторых пищевых добавок.Наконец, подчеркивают специалисты, очень важно пить много воды, причем именно негазированной.