Появился компромат на нового возлюбленного участницы проекта "Дом-2" Алены Савкиной Романа Макеева

Алена Савкина, видимо, счастлива в новых отношениях с Романом Макеевым, ведь она не обращает внимание на то, что мужчина женат, у него есть ребенок. Проектантка строит отношения с новым возлюбленным и даже начала жить с ним вместе.Тем не менее, поклонники реалити-шоу уже нашли новый компромат, согласно которому Роман Макеев на самом деле является другим человеком. Якобы избранника Алены Савкиной на самом деле зовут Раймхон Кудайбердыев, он таджик по национальности, у него не один ребенок, а целых трое, но судьбой наследников возлюбленный Рапунцель-младшей не интересуется.