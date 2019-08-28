Появился компромат на нового возлюбленного участницы проекта "Дом-2" Алены Савкиной Романа Макеева
Участница проекта "Дом-2" после предательства и расставания с Ильей Яббаровым уже строит отношения с новым участником Романом Макеевым, даже несмотря на то, что за Периметром у мужчины осталась жена и сын. Теперь же на бывшего работника телестройки нашли новый компромат.
Алена Савкина, видимо, счастлива в новых отношениях с Романом Макеевым, ведь она не обращает внимание на то, что мужчина женат, у него есть ребенок. Проектантка строит отношения с новым возлюбленным и даже начала жить с ним вместе.
Тем не менее, поклонники реалити-шоу уже нашли новый компромат, согласно которому Роман Макеев на самом деле является другим человеком. Якобы избранника Алены Савкиной на самом деле зовут Раймхон Кудайбердыев, он таджик по национальности, у него не один ребенок, а целых трое, но судьбой наследников возлюбленный Рапунцель-младшей не интересуется.
Алена Савкина, видимо, счастлива в новых отношениях с Романом Макеевым, ведь она не обращает внимание на то, что мужчина женат, у него есть ребенок. Проектантка строит отношения с новым возлюбленным и даже начала жить с ним вместе.
Тем не менее, поклонники реалити-шоу уже нашли новый компромат, согласно которому Роман Макеев на самом деле является другим человеком. Якобы избранника Алены Савкиной на самом деле зовут Раймхон Кудайбердыев, он таджик по национальности, у него не один ребенок, а целых трое, но судьбой наследников возлюбленный Рапунцель-младшей не интересуется.