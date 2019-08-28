В конфликте между Ольгой и Анной Бузовыми может оказаться виновата их мать

Конфликт между Ольгой Бузовой и ее сестрой Анной произошел, когда звезда "Дома-2" и родственница вместе отдыхали в Куршевеле. Ходили слухи, что якобы певица направо и налево "сорила" деньгами, показывая, насколько она успешнее своей сестры. Затем появилась версия, что Анна Бузова якобы за спиной своей знаменитой сестры сдружилась с Анастасией Костенко, чего звезда проекта "Дом-2" простить не смогла.На самом деле может оказаться, что причина конфликта между Ольгой и Анной Бузовыми кроется в действиях их матери. По слухам, пока знаменитость с сестрой были на отдыхе, родственница свой процент акций BuzFood перевела Ольге. Младшая сестра певицы не смогла простить подобного отношения, а потому перестала общаться со звездной сестрой.