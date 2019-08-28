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Меган Маркл с принцем Гарри устроили в деревенском пабе скромный обед

Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри решили ответить на критику о своем стиле жизни. В результате королевская пара отправилась в деревенский паб в Уинкфилде и устроила в этом заведении скромный обед, потратив на него около 15 фунтов.
Меган Маркл с принцем Гарри устроили в деревенском пабе скромный обед

Сообщается, что в пабе Rose&Crown члены королевской семьи заказали себе пивную закуску. При этом сама Меган Маркл пила исключительно воду, а вот ее супруг принц Гарри все же позволил себе пару пинт пива. В это время с ними был и их 3-месячный наследник Арчи, который все время отдыхал в небольшой люльке-переноске. Впрочем, временами малыш просыпался, поэтому герцогиня брала его на руки и укачивала.

Больше всего в этот день удивились посетители того самого паба, которые явно не ожидали встретить в нем чету герцогов Сассекских. Cупруги старались вести себя максимально просто, обсуждать свои личные дела и почти не выделяться на фоне остальных.

Напомним, ранее Меган Маркл и принца Гарри раскритиковали за чрезмерно роскошный образ жизни. Многим не понравилось, что королевская чета, которая публично заявляет о своей борьбе с глобальным потеплением, воспользовалась частным самолетом четыре раза менее чем за две недели.

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:06

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