Меган Маркл с принцем Гарри устроили в деревенском пабе скромный обед





Сообщается, что в пабе Rose&Crown члены королевской семьи заказали себе пивную закуску. При этом сама Меган Маркл пила исключительно воду, а вот ее супруг принц Гарри все же позволил себе пару пинт пива. В это время с ними был и их 3-месячный наследник Арчи, который все время отдыхал в небольшой люльке-переноске. Впрочем, временами малыш просыпался, поэтому герцогиня брала его на руки и укачивала.Больше всего в этот день удивились посетители того самого паба, которые явно не ожидали встретить в нем чету герцогов Сассекских. Cупруги старались вести себя максимально просто, обсуждать свои личные дела и почти не выделяться на фоне остальных.Напомним, ранее Меган Маркл и принца Гарри раскритиковали за чрезмерно роскошный образ жизни. Многим не понравилось, что королевская чета, которая публично заявляет о своей борьбе с глобальным потеплением, воспользовалась частным самолетом четыре раза менее чем за две недели.