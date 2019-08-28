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Дмитрий Шепелев не планирует отказываться от публичности

Известный российский телеведущий и шоумен Дмитрий Шепелев утверждает, что не планирует отказываться от публичности, невзирая на то, что он никогда не хотел нравиться другим людям и даже смотреть на себя со стороны. Фанаты пожелали ему хороших и интересных телепроектов.
Дмитрий Шепелев не планирует отказываться от публичности

Телеведущий Дмитрий Шепелев решил завести со своими подписчиками в Instagram весьма неожиданный и откровенный разговор. Знаменитость признался, что до сих пор не понимает, по какой причине он решил выбрать столь публичную деятельность. Ведь, как утверждает Шепелев, у него никогда не было стремления понравиться окружающим, а наблюдение за собой со стороны он и вовсе считает мучением. Впрочем, подчеркнул телеведущий, это совсем не значит, что он не любит свою работу и собирается ее менять. Основным достоинством публичной жизни шоумен считает тот факт, что грубят ему, как правило, лишь в комментариях.

Поклонники Шепелева поддержали его, хотя признались, что были озадачены этим откровенным признанием. Многие при этом пожелали телезвезде побольше хороших проектов на телевидении.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:30

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