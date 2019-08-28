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Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко признался, что ему нужна серьезная операция

Участник проекта "Дом-2", супруг "бренда" реалити-шоу Ольги Рапунцель Дмитрий Дмитренко признался, что ему нужна операция. После обследований медики вынесли вердикт, что у мужчины межпозвоночная грыжа.
Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко признался, что ему нужна серьезная операция

Несколько месяцев подряд участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко мучился от боли в спине, после чего решил пройти полное обследование, чтобы установить причину неприятных ощущений. О результатах проектант рассказал и своим поклонникам. Оказалось, что супругу Ольги Рапунцель требуется операция по удалению межпозвоночной грыжи.

Сам же Дмитрий Дмитренко не спешит ложиться под нож. Участник проекта "Дом-2" уверен, что ему поможет курс реабилитации с массажами. Поклонники, тем не менее, уверены, что в данном случае требуется квалифицированная медицинская помощь, а не просто массаж. Постоянные стрессы и ссоры в Периметре с женой скажутся на здоровье не лучшим образом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:40

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