Участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко признался, что ему нужна серьезная операция

Несколько месяцев подряд участник проекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко мучился от боли в спине, после чего решил пройти полное обследование, чтобы установить причину неприятных ощущений. О результатах проектант рассказал и своим поклонникам. Оказалось, что супругу Ольги Рапунцель требуется операция по удалению межпозвоночной грыжи.Сам же Дмитрий Дмитренко не спешит ложиться под нож. Участник проекта "Дом-2" уверен, что ему поможет курс реабилитации с массажами. Поклонники, тем не менее, уверены, что в данном случае требуется квалифицированная медицинская помощь, а не просто массаж. Постоянные стрессы и ссоры в Периметре с женой скажутся на здоровье не лучшим образом.