В России работают над принципиально новым типом вертолета





По словам директора по инновациям компании «Вертолеты России» Андрея Шибитова, работа ведется над созданием совершенно новых машин, которые разрабатываются на основе современных сборочных технологий, применения высокотехнологичных материалов, новейших профилей винтов, а также передовых конструкций втулки несущего винта.Кроме того, как утверждает представитель компании, в новом вертолете будут объединены все важнейшие наработки специалистов двух крупнейших КБ страны: Камова и Миля.Рассказывая о новых вертолетах, Шибитов отдельно подчеркнул, что в компании уже проведена масштабная работа над проектами перспективных скоростных вертолетов. В том числе была создана уникальная лаборатория на основе вертолета Ми-24.Наконец, в рамках реализации этого же проекта в компании сформировали большой задел для повышения скорости полета новых машин, а весь полученный при этом теоретический и практически опыт в будущем может быть также применен для разработки вертолета для использования в гражданских и коммерческих целях.