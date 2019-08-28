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Появились слухи, что Ксения Собчак потеряла былой доход накануне свадьбы

В СМИ появились сведения, что телеведущая и светская львица, политик Ксения Собчак потеряла былой доход накануне свадьбы с режиссером Константином Богомоловым. Прежде говорилось, что торжество может пройти уже в сентябре.
Появились слухи, что Ксения Собчак потеряла былой доход накануне свадьбы

Сейчас Ксения Собчак мало участвует в программах на телевидении, контракт с модным изданием у телеведущей и звезды проекта "Дом-2" закончился, а потому попавшая ранее в список Forbes знаменитость сейчас не сможет похвастаться высокими доходами.

Сейчас Ксения Собчак якобы работает в журнале "Супер" и ведет свой интернет-проект, однако больших денег не получает. Тем не менее, промоутер Сергей Лавров отмечает: звезда "Дома-2" может вполне поднять свои доходы за счет Instagram, где рекламный пост от нее стоит около 500 тысяч - 1 миллиона рублей, ведь интерес к ней все еще остается на высоком уровне.

Повышенное внимание Ксения Собчак получила после новости о разводе и новом романе, потасовке и драке ее избранников. Теперь же личная жизнь светской львицы наладилась, и ее стали меньше приглашать на корпоративы. По слухам, уже в сентябре звезда выйдет замуж за режиссера Константина Богомолова, но подробности касательно торжества держатся в секрете.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:25

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