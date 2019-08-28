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Близкие Анастасии Волочковой взволнованы ее резким похудением и пытаются «откормить»

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в последнее время сидит на строгой диете и стремительно худеет. Дошло до того, что близкие знаменитости начали беспокоиться о состоянии ее здоровья и предпринимать попытки откормить артистку.
Близкие Анастасии Волочковой взволнованы ее резким похудением и пытаются «откормить»

Вот уже несколько месяцев Волочкова соблюдает диету. Она ограничила свое питание настолько, что, как признается сама, уже почти ничего не ест. В обед у балерины по расписанию яйца всмятку и баклажанная икра, острые овощные супы. На ужин она может позволить себе лишь легкий салат без соли и каких-либо приправ. Надо сказать, что результат не заставил себя ждать, артистка в последнее время действительно стала заметно стройнее.

А вот ее близкие уверены, что пришло время вернуться к нормальному рациону. Родные разожгли угли во дворе дома балерины и решили накормить ее мясом. Видео приготовления этих яств Анастасия Волочкова опубликовала в Stories на своей страничке в социальной сети Instagram, посетовав, что все вокруг хотят ее «откормить».

«Дорогие мои, ну неужели я такая худая, что всем нужно меня откормить? Люди добрые. У нас опять мангал с этими перепелами», - пишет Волочкова, подчеркивая, что в этот вечер все равно позволит себе только салат.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:59

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