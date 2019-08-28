Близкие Анастасии Волочковой взволнованы ее резким похудением и пытаются «откормить»

Вот уже несколько месяцев Волочкова соблюдает диету. Она ограничила свое питание настолько, что, как признается сама, уже почти ничего не ест. В обед у балерины по расписанию яйца всмятку и баклажанная икра, острые овощные супы. На ужин она может позволить себе лишь легкий салат без соли и каких-либо приправ. Надо сказать, что результат не заставил себя ждать, артистка в последнее время действительно стала заметно стройнее.А вот ее близкие уверены, что пришло время вернуться к нормальному рациону. Родные разожгли угли во дворе дома балерины и решили накормить ее мясом. Видео приготовления этих яств Анастасия Волочкова опубликовала в Stories на своей страничке в социальной сети Instagram, посетовав, что все вокруг хотят ее «откормить»., - пишет Волочкова, подчеркивая, что в этот вечер все равно позволит себе только салат.