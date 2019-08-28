Наргиз показала фанатам, как выглядела и пела в 14 лет

Не так давно на страничке артистки в социальной сети Instagram появилось редкое архивное видео, на котором Наргиз показала себя в 14-летнем возрасте., - гласит подпись певицы под опубликованным видео.Поклонники артистки, услышав ее пение в столь юном возрасте, принялись просить Наргиз, чтобы она снова взялась исполнить эту композицию. Многие из комментаторов откровенно восхищались красотой голоса юной исполнительницы, называя его чувственным, сказочным и проникновенным.Примечательно, что талант к пению Наргиз явно унаследовала у своей матери Луизы Закировой, которая в семидесятых годах была весьма знаменитой певицей и даже признана Заслуженной артисткой УССР.