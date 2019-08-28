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Наргиз показала фанатам, как выглядела и пела в 14 лет

Певица Наргиз решила поделиться со своими поклонниками архивной видеозаписью. Так, фанаты популярной исполнительницы смогли увидеть, как она выглядела и пела, когда ей было всего 14 лет.
Наргиз показала фанатам, как выглядела и пела в 14 лет

Не так давно на страничке артистки в социальной сети Instagram появилось редкое архивное видео, на котором Наргиз показала себя в 14-летнем возрасте. «А вот и я. Мне здесь всего 14 лет, и я пою свою самую первую песню о любви», - гласит подпись певицы под опубликованным видео.

Поклонники артистки, услышав ее пение в столь юном возрасте, принялись просить Наргиз, чтобы она снова взялась исполнить эту композицию. Многие из комментаторов откровенно восхищались красотой голоса юной исполнительницы, называя его чувственным, сказочным и проникновенным.

Примечательно, что талант к пению Наргиз явно унаследовала у своей матери Луизы Закировой, которая в семидесятых годах была весьма знаменитой певицей и даже признана Заслуженной артисткой УССР.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:12

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