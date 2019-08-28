Пассажиры рассказали, что им не нравится в российских поездах





Как оказалось, пассажиры поездов в России очень ценят вкусные завтраки, свежую прессу и вежливость проводников. При этом многие из них добавляют, что видят немало проблем в отсутствии Wi-Fi в поездах дальнего следования, которую железные дороги до сих пор не решили.Наиболее высокие оценки, к слову, получили скоростные «Ласточки» в исполнении «Премиум», которые обслуживают маршруты Ростов-Туапсе и Ростов-Новороссийск. В этих составах пассажиры выделили чистоту и вежливый персонал. Единодушны участники опроса и в том, что можно отнести к недостаткам «Ласточек» - это отсутствие беспроводного доступа к сети Интернет, а также не очень удобные ступеньки.На третьей строчке расположились «Спасаны». Здесь, кроме вежливого отношения персонала, высокой скорости и приятных интерьеров, пассажиры также отмечают довольно вкусную еду, а также возможность заказать питание через специальный внутренний портал. Очень довольны «Сапсанами» пассажиры с детьми, которые по отдельным показателям даже сравнивают эти поезда с самолетами.