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Пассажиры рассказали, что им не нравится в российских поездах

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру провели масштабный опрос, по итогам которого выяснили, что именно не нравится пассажирам в отечественных поездах. Прежде всего речь идет об отсутствии беспроводного доступа к сети Интернет и нехватке розеток.

Как оказалось, пассажиры поездов в России очень ценят вкусные завтраки, свежую прессу и вежливость проводников. При этом многие из них добавляют, что видят немало проблем в отсутствии Wi-Fi в поездах дальнего следования, которую железные дороги до сих пор не решили.

Наиболее высокие оценки, к слову, получили скоростные «Ласточки» в исполнении «Премиум», которые обслуживают маршруты Ростов-Туапсе и Ростов-Новороссийск. В этих составах пассажиры выделили чистоту и вежливый персонал. Единодушны участники опроса и в том, что можно отнести к недостаткам «Ласточек» - это отсутствие беспроводного доступа к сети Интернет, а также не очень удобные ступеньки.

На третьей строчке расположились «Спасаны». Здесь, кроме вежливого отношения персонала, высокой скорости и приятных интерьеров, пассажиры также отмечают довольно вкусную еду, а также возможность заказать питание через специальный внутренний портал. Очень довольны «Сапсанами» пассажиры с детьми, которые по отдельным показателям даже сравнивают эти поезда с самолетами.

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:36

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