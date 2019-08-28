Билли Айлиш проспала премию MTV Video Music Awards из-за выступления в России

О причинах, по которым Билли Айлиш отсутствовала на церемонии, она рассказала в публикации на своей персональной страничке в социальной сети Instagram., - написала певица.К своей публикации Айлиш приложила скриншот с перечнем наград, обладательницей которых она стала в нынешнем году. Как оказалось, ей удалось одержать победу сразу в трех номинациях MTV Video Music Awards с клипом на песню «Bad Guy». Впрочем, эта победа видится экспертам вполне прогнозируемой, тем более, что указанная композиция прежде занимала первые места популярных хит-парадов, а официальное видео к ней с весны этого года собрало уже свыше 490 миллионов просмотров на видеохостинге YouTube.