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Звезда «Дома-2» Алена Водонаева пожаловалась на «культ прачечных» в США

Одна из самых топовых героинь «Дома-2» Алена Водонаева поделилась с фанатами довольно любопытным наблюдением, сделанным во время странствия по Соединенным Штатам Америки. Как утверждает 37-летняя телезнаменитость, у американцев есть свой «культ прачечных», который неведом жителям России.
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева пожаловалась на «культ прачечных» в США

Несколько часов назад Алена Водонаева решила поделиться с подписчиками своей привычкой, из-за которой в свое время она почувствовала разницу между бытом в России и в Америке.

«Если бы я не была Раком по гороскопу, то точно бы была енотом. Я все время что-то стираю», - заявила Алена.

Оказалось, что Водонаевой буквально каждый день хочется что-то постирать, особенно на отдыхе. К такой страсти Алена относится весьма иронично, отмечая, что именно так она медитирует.

Более того, Водонаева подметила, что на время путешествия по США она всегда ищет себе жилище, где у нее дома будет стиральная машинка. Как оказалось, такая прихоть является практически невыполнимой за рубежом.

Водонаева пояснила, что в Америке по-прежнему действует «культ прачечных». И это предопределено не только попечительством об экологии и капиталах, но маленькой планировкой старых жилищ, которые не позволяют установить в апартаментах стиральную машинку.

К слову, Водонаева понимает, почему американцам не важна стиральная машинка, ведь большинство из них живет в съемных квартирах, поэтому они не привыкли «заморачиваться» по таким пустякам. Особенно если учесть тот факт, что арендодатели очень переживают о возможности затопления соседей.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:45

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