Звезда «Дома-2» Алена Водонаева пожаловалась на «культ прачечных» в США

«Если бы я не была Раком по гороскопу, то точно бы была енотом. Я все время что-то стираю», - заявила Алена.

Несколько часов назад Алена Водонаева решила поделиться с подписчиками своей привычкой, из-за которой в свое время она почувствовала разницу между бытом в России и в Америке.Оказалось, что Водонаевой буквально каждый день хочется что-то постирать, особенно на отдыхе. К такой страсти Алена относится весьма иронично, отмечая, что именно так она медитирует.Более того, Водонаева подметила, что на время путешествия по США она всегда ищет себе жилище, где у нее дома будет стиральная машинка. Как оказалось, такая прихоть является практически невыполнимой за рубежом.Водонаева пояснила, что в Америке по-прежнему действует «культ прачечных». И это предопределено не только попечительством об экологии и капиталах, но маленькой планировкой старых жилищ, которые не позволяют установить в апартаментах стиральную машинку.К слову, Водонаева понимает, почему американцам не важна стиральная машинка, ведь большинство из них живет в съемных квартирах, поэтому они не привыкли «заморачиваться» по таким пустякам. Особенно если учесть тот факт, что арендодатели очень переживают о возможности затопления соседей.