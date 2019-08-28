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Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук объяснила секрет легких отношений с Араем Чобаняном

Одна из самых ярких экс-героинь телестройки «Дом-2» Ирина Пинчук объяснила подписчикам секрет легких отношений с Араем Чобаняном. Как утверждает длинноволосая красавица, они с избранником полностью доверяют друг другу.
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук объяснила секрет легких отношений с Араем Чобаняном

Не так давно Ирина Пинчук и Арай Чобанян наконец-таки признались, что их связывают не только дружеские отношения, но и нечто большее. По-видимому, именно поэтому поклонников парочки удивил тот факт, что брюнетка прибыла на бракосочетание Майи Донцовой и Алексея Купина в гордом одиночестве, в то время, как ее бойфренд уехал отдыхать на Ибицу в компании близких приятелей.

Накануне Пинчук решила раскрыть фанатам свой секрет легких отношений. По словам Ирины, они с Араем могут позволить себе разъехаться отдыхать по разным сторонам.

Дело в том, что Пинчук в последнее время начало поступать в direct очень много вопросов от поклонниц, которые не могут понять, как ей удалось выстроить отношения с Чобаняном так, что они могут отдыхать по отдельности. Ирина не растерялась и решила ответить всем и сразу. Бывшая пассия Валерия Блюменкранца призналась, что просто доверяет своему мужчине, как и он ей.

Судя по всему, к такому откровению Пинчук подтолкнули подписчики, некоторым из них не понравилось то, что Ирина появилась на свадьбе Донцовой и Купина в одиночестве, где к ней то и дело приставал Сергей Захарьяш. В свою очередь Чобанян, даже после многочисленных видеозаписей, где его девушке явно вполне весело и без него, продолжает заявлять, что его избранница самая лучшая.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:26

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