Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук объяснила секрет легких отношений с Араем Чобаняном

Не так давно Ирина Пинчук и Арай Чобанян наконец-таки признались, что их связывают не только дружеские отношения, но и нечто большее. По-видимому, именно поэтому поклонников парочки удивил тот факт, что брюнетка прибыла на бракосочетание Майи Донцовой и Алексея Купина в гордом одиночестве, в то время, как ее бойфренд уехал отдыхать на Ибицу в компании близких приятелей.Накануне Пинчук решила раскрыть фанатам свой секрет легких отношений. По словам Ирины, они с Араем могут позволить себе разъехаться отдыхать по разным сторонам.Дело в том, что Пинчук в последнее время начало поступать в direct очень много вопросов от поклонниц, которые не могут понять, как ей удалось выстроить отношения с Чобаняном так, что они могут отдыхать по отдельности. Ирина не растерялась и решила ответить всем и сразу. Бывшая пассия Валерия Блюменкранца призналась, что просто доверяет своему мужчине, как и он ей.Судя по всему, к такому откровению Пинчук подтолкнули подписчики, некоторым из них не понравилось то, что Ирина появилась на свадьбе Донцовой и Купина в одиночестве, где к ней то и дело приставал Сергей Захарьяш. В свою очередь Чобанян, даже после многочисленных видеозаписей, где его девушке явно вполне весело и без него, продолжает заявлять, что его избранница самая лучшая.