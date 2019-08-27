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Предполагаемый iPhone XI показали вживую на видео в Сети

Долгожданный смартфон iPhone XI от американской компании Apple в преддверии дня его официальной презентации продолжает обрастать слухами. Не так давно, к примеру, в сети появилось первое видео, на котором предполагаемого дебютанта показали вживую.
Предполагаемый iPhone XI показали вживую на видео в Сети

Видеоролик с вероятным iPhone XI был опубликован на популярном инсайдерском YouTube-канале под названием Slashleaks. Само видео длится всего несколько секунд, однако пользователи сразу же обратили на него внимание. Судя по представленным кадрам, новый флагманский смартфон от компании Apple не получит разительных отличий от предшественника, исключением станет лишь задняя панель устройства, на которой отныне будет располагаться квадратный блок основной камеры с тремя модулями и вспышкой.

А вот лицевая панель нового iPhone XI практически никак не изменилась в сравнении с прежней версией устройства. Разве что так называемая «монобровь» стала немного меньше, что делает полезную площадь дисплея нового устройства визуально больше.

Впрочем, совсем скоро поклонники марки смогут точно узнать о том, как именно будет выглядеть новый iPhone XI, ведь до официальной презентации устройства осталась всего пара недель.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:01

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