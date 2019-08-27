Дмитрий Киселев назвал мат «специями» русского языка

«Говоря о моем внутреннем отношения, то я этого никогда даже не скрывал, более того высказывал его в прямых эфирах. Я уверен, что мат является важнейшим лингвистическим ресурсом отечественной культуры, можно сказать просто бесценным», - подчеркнул журналист.





С таким заявлением Дмитрий Киселев выступил в рамках пресс-конференции, приуроченной к открытию фестиваля под названием Rap Koktebel в Крыму. Напомним, ранее стало известно, что в отношении этого музыкального мероприятия, основателем которого является журналист, не действуют ограничения надзорного ведомства по запрету нецензурных выражений.Киселев при этом уверен, что при постоянном бездумном использовании мата в речи он просто утратит свою силу и ценность. В то же время основатель фестиваля Rap Koktebel обратил внимание присутствующих на то, что высказывает лишь свою персональную позицию, которая может не совпадать с мнением окружающих.