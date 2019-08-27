Супруга Никиты Михалкова тепло поздравила внучку Наталью с 17-летием
Супруга знаменитого российского режиссера, продюсера и сценариста Никиты Михалкова Татьяна решила поделиться в социальной сети радостной вестью. В этот день свой семнадцатый день рождения отмечает ее внучка Наталья.
Именинница приходится дочерью Артему Михалкову. А в связи с этой знаменательной датой ее звездная бабушка даже решила опубликовать на персональной страничке в социальной сети Instagram редкое фото повзрослевшей 17-летней красавицы. «Поздравляю с 17-летием. Мы очень тебя любим, Наташенька», - гласит подпись бабушки под этой публикацией.
Многие из подписчиков Татьяны Михалковой присоединились к ее нежным и теплым поздравлениям, а также отметили, насколько красивой стала дочь знаменитого режиссера. Высоко оценила публика и стиль показанных бабушкой именинницы снимков, оставив в комментариях под ними массу приятных пожеланий Наталье Михалковой в этой важный для нее день.
Именинница приходится дочерью Артему Михалкову. А в связи с этой знаменательной датой ее звездная бабушка даже решила опубликовать на персональной страничке в социальной сети Instagram редкое фото повзрослевшей 17-летней красавицы. «Поздравляю с 17-летием. Мы очень тебя любим, Наташенька», - гласит подпись бабушки под этой публикацией.
Многие из подписчиков Татьяны Михалковой присоединились к ее нежным и теплым поздравлениям, а также отметили, насколько красивой стала дочь знаменитого режиссера. Высоко оценила публика и стиль показанных бабушкой именинницы снимков, оставив в комментариях под ними массу приятных пожеланий Наталье Михалковой в этой важный для нее день.
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:30