Супруга Никиты Михалкова тепло поздравила внучку Наталью с 17-летием

Именинница приходится дочерью Артему Михалкову. А в связи с этой знаменательной датой ее звездная бабушка даже решила опубликовать на персональной страничке в социальной сети Instagram редкое фото повзрослевшей 17-летней красавицы. «Поздравляю с 17-летием. Мы очень тебя любим, Наташенька», - гласит подпись бабушки под этой публикацией.Многие из подписчиков Татьяны Михалковой присоединились к ее нежным и теплым поздравлениям, а также отметили, насколько красивой стала дочь знаменитого режиссера. Высоко оценила публика и стиль показанных бабушкой именинницы снимков, оставив в комментариях под ними массу приятных пожеланий Наталье Михалковой в этой важный для нее день.