В Чехии малыш родился через два месяца после смерти матери

«Наши врачи сумели сотворить чудо. Они в течение рекордного срока поддерживали основные жизненные функции организма беременной женщины со смертью мозга, пока не пришло время родов», - рассказал прессе представитель клиники Павел Жара. Мужчина также добавил, что более подробные данные об этом случае будут представлены в рамках специальной пресс-конференции в обозримом будущем.





Девочка родилась с весом 2 100 граммов и сейчас находится под заботливым присмотром своего отца, который служит в местной полиции. А вот ее мать к несчастью скончалась еще во время беременности. Теперь местные жители собирают средства на поддержку семьи новорожденной малышки.Утверждается, что смерть мозга была зафиксирована у матери родившейся девочки еще на 16-й неделе беременности. Однако медики решили дать ребенку шанс и поддерживали функции организма умершей женщины в течение еще двух месяцев. Дотянув до 24-й недели, когда плод можно считать жизнеспособным, они провели кесарево сечение.