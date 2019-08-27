Участники проекта "Дом-2" Майя Донцова и Алексей Купин подрались сразу после свадьбы

На видео Алексей Купин и Майя Донцова находятся в своей комнате. Видимо, в шутку молодой супруг несколько раз ударил рукой по шарикам, оставшимся со свадьбы, что явно не понравилось Майе Донцовой, которая показала это своим недовольным выражением лица.Девушка набросилась на своего мужа и была готова к более серьезным разборкам, однако закончилось все благополучно. Позже Алексей Купин отметил, что едва не выронил из рук телефон, что могло бы стать причиной более серьезной ссоры.