Юлия Ковальчук высмеяла слухи о своем пристрастии к спиртному
Российская певица Юлия Ковальчук в свои 36 лет может похвастать стройной фигурой, несмотря на то, что любит вкусно поесть. А вот спиртное употребляет крайне редко. Не так давно артистке даже пришлось комментировать слухи о том, что она якобы пристрастилась к спиртным напиткам.
Этим летом Юлия Ковальчук много путешествовала, проведя практически весь сезон с семьей в Испании. Во время отдыха артистка часто публиковала снимки, на которых частенько позировала с бокалом в руках. В результате в СМИ поползли слухи о том, что певица не может справиться с послеродовой депрессией и даже пристрастилась к спиртному. Узнав, что о ней ходят такие разговоры, Ковальчук была сильно удивлена.
На своей страничке в Instagram в ответ на все эти разговоры артистка опубликовала снимок, на котором она запечатлена с мокрыми волосами в белом платье и держит в руке бокал шампанского. «Тут пишут, что меня мучает послеродовая депрессия и что я пристрастилась к бутылке. Дай Бог вам всем такую депрессию в виде редкого бокала игристого и интересной работы», - иронично подписала это фото Юлия Ковальчук.
Этим летом Юлия Ковальчук много путешествовала, проведя практически весь сезон с семьей в Испании. Во время отдыха артистка часто публиковала снимки, на которых частенько позировала с бокалом в руках. В результате в СМИ поползли слухи о том, что певица не может справиться с послеродовой депрессией и даже пристрастилась к спиртному. Узнав, что о ней ходят такие разговоры, Ковальчук была сильно удивлена.
На своей страничке в Instagram в ответ на все эти разговоры артистка опубликовала снимок, на котором она запечатлена с мокрыми волосами в белом платье и держит в руке бокал шампанского. «Тут пишут, что меня мучает послеродовая депрессия и что я пристрастилась к бутылке. Дай Бог вам всем такую депрессию в виде редкого бокала игристого и интересной работы», - иронично подписала это фото Юлия Ковальчук.
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:16