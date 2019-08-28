Юлия Ковальчук высмеяла слухи о своем пристрастии к спиртному

Этим летом Юлия Ковальчук много путешествовала, проведя практически весь сезон с семьей в Испании. Во время отдыха артистка часто публиковала снимки, на которых частенько позировала с бокалом в руках. В результате в СМИ поползли слухи о том, что певица не может справиться с послеродовой депрессией и даже пристрастилась к спиртному. Узнав, что о ней ходят такие разговоры, Ковальчук была сильно удивлена.На своей страничке в Instagram в ответ на все эти разговоры артистка опубликовала снимок, на котором она запечатлена с мокрыми волосами в белом платье и держит в руке бокал шампанского. «Тут пишут, что меня мучает послеродовая депрессия и что я пристрастилась к бутылке. Дай Бог вам всем такую депрессию в виде редкого бокала игристого и интересной работы», - иронично подписала это фото Юлия Ковальчук.