Телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Орлова намекнула на новые отношения

После развода с бывшим мужем Александром Кармановым Ольга Орлова воспитывала своего сына одна, периодически рассказывая поклонникам о своей личной жизни. Тем не менее, завести новые отношения у звезды не получалось, она страдала от одиночества и отмечала, что ей тяжело быть одной.Недавно же Ольга Орлова стала намекать, что у нее на примете появился достойный мужчина. Поклонники отметили, скорее всего, телеведущая уверена в своих чувствах к избраннику. На своей странице в Instagram звезда реалити-шоу "Дом-2" опубликовала снимок из ресторана, куда сходила на романтическое свидание.Имя избранника Ольга Орлова не раскрывает, однако фолловеры подозревают, что у звезды завязались отношения с коллегой по проекту Владом Кадони. Сам модный эксперт не раз отмечал, что испытывает симпатию к звезде, потому не исключено, что именно он пригласил ее на ужин.