Майли Сайрус вышвырнула вещи Лиама Хемсворта на помойку
Не так давно стало известно о разладе в семье певицы Майли Сайрус и актера Лиама Хемсворта. Теперь же выясняется, что 26-летняя звезда хочет как можно скорее забыть об этом неудачном браке. Иного объяснения тому, что артистка вышвырнула вещи бывшего возлюбленного на помойку, просто нет.
О том, что Лиам Хемсворт и Майли Сайрус разошлись и решили развестись, стало известно совсем недавно. Теперь же сообщается, что девушка решила не дожидаться, когда супруг заберет свои вещи из ее дома, и просто избавилась от них весьма оригинальным способом. Большую часть вещей Хемсфорта певица просто выбросила на помойку. В числе выброшенных вещей были даже те, которые можно считать довольно важными для Хемсворта.
С самыми дорогими вещами актера Майли Сайрус все же поступила более бережно. Она собрала брендовые вещи и драгоценности, упаковала их в коробки и отправила на благотворительность. Вероятнее всего, считают СМИ, подобную реакцию певицы спровоцировали известия о том, что ее супруг решил подать документы на развод и даже завел себе новую пассию.
О том, что Лиам Хемсворт и Майли Сайрус разошлись и решили развестись, стало известно совсем недавно. Теперь же сообщается, что девушка решила не дожидаться, когда супруг заберет свои вещи из ее дома, и просто избавилась от них весьма оригинальным способом. Большую часть вещей Хемсфорта певица просто выбросила на помойку. В числе выброшенных вещей были даже те, которые можно считать довольно важными для Хемсворта.
С самыми дорогими вещами актера Майли Сайрус все же поступила более бережно. Она собрала брендовые вещи и драгоценности, упаковала их в коробки и отправила на благотворительность. Вероятнее всего, считают СМИ, подобную реакцию певицы спровоцировали известия о том, что ее супруг решил подать документы на развод и даже завел себе новую пассию.
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:04