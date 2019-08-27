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Майли Сайрус вышвырнула вещи Лиама Хемсворта на помойку

Не так давно стало известно о разладе в семье певицы Майли Сайрус и актера Лиама Хемсворта. Теперь же выясняется, что 26-летняя звезда хочет как можно скорее забыть об этом неудачном браке. Иного объяснения тому, что артистка вышвырнула вещи бывшего возлюбленного на помойку, просто нет.
Майли Сайрус вышвырнула вещи Лиама Хемсворта на помойку

О том, что Лиам Хемсворт и Майли Сайрус разошлись и решили развестись, стало известно совсем недавно. Теперь же сообщается, что девушка решила не дожидаться, когда супруг заберет свои вещи из ее дома, и просто избавилась от них весьма оригинальным способом. Большую часть вещей Хемсфорта певица просто выбросила на помойку. В числе выброшенных вещей были даже те, которые можно считать довольно важными для Хемсворта.

С самыми дорогими вещами актера Майли Сайрус все же поступила более бережно. Она собрала брендовые вещи и драгоценности, упаковала их в коробки и отправила на благотворительность. Вероятнее всего, считают СМИ, подобную реакцию певицы спровоцировали известия о том, что ее супруг решил подать документы на развод и даже завел себе новую пассию.

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ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:04

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