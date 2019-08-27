Сергей Лазарев показал забавное видео в честь дня рождения Марины Федункив

Известная российская КВНшица, звезда комедийных шоу и киноактриса Марина Федункив сегодня отмечает свой 48-й день рождения. На страничке пермской звезды в социальной сети Instagram поклонники и коллеги поздравляют именинницу, оставляя ей многочисленные пожелания, а певец Сергей Лазарев даже опубликовал архивное видео с актрисой.Свою известность Марина Федункив впервые обрела совсем не в кино, а по игре в вышей лиге КВН, а также благодаря участию в популярном комедийном телешоу «Comedy Women». Сегодня ей исполняется 48 лет, за плечами актрисы теперь есть и довольно богатая киноистория. Более того, в карьере Федункив есть годы, когда она была хорошо известна любителям музыка как ди-джей, выступавшая под всевдонимом «Dj FeduN». Ее путь в кино начинался с простых эпизодических ролей в небольших юмористических сериалах.В числе российских звезд, решивших поздравить Федункив с этим светлым днем, оказался и певец Сергей Лазарев, который специально опубликовал на своей страничке архивное видео, посвященное имениннице.Впервые полноценно на экранах Федункив появилась в роли «мамы Коляна» в популярном ситкоме «Реальные пацаны». Ее считают одной из самых колоритных актрис страны. Невзирая на то, что популярность к артистке пришла в уже довольно взрослом возрасте, поклонников у нее достаточно.