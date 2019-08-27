Звезда «Дома-2» Лера Мастерко родила первенца





Считанные часы назад в соцсети появилась информация о том, что Лера Мастерко впервые познала радость материнства. У звезды «Дома-2» родился мальчик весом 3910 грамм и ростом 51 сантиметр. Мальчик появился на свет здоровым, с чем собственно от всей души и начали поздравлять молодую мамочку ее преданные поклонники.О том, что Мастерко находится в «интересном» положении, ее фанаты начали говорить еще в прошлом году. Тогда Лера выложила в личный микроблог фотографию, на которой запечатлена в полный рост. Подписчики экс-участницы «Дома-2» сразу же разглядели у своей любимицы округлившийся животик. Правда, тогда Мастерко не подтвердила слухи о том, что находится в ожидании первенца, однако и снимки своей фигуры перестала публиковать в Сеть, чем спровоцировала еще больше подозрений и догадок.Стоит напомнить, что в «Дом-2» Мастерко пробыла почти 2 года. Лера была главной вдохновительницей одного из самых эпатажных героев телестройки – Коляна Должанского. Шоумен даже делал пассии предложение руки и сердца, однако свою вторую половинку она встретила уже за воротами проекта.Покинув «Дом-2», Мастерко сразу же вернулась в свой родной город, где повстречала «того самого». Правда, прожила Лера с избранников недолго и через 2 года рассталась с ним. На данный момент экс-участница реалити-шоу не замужем, поэтому неизвестно, кто стал отцом ее первенца.