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Умерла актриса Людмила Мальцева

Сегодня днем на 70-м году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева. Отечественной публике ее имя знаком по ролям в популярном сериале «Бывших не бывает».
Умерла актриса Людмила Мальцева

Как сообщает пресс-центр Союза кинематографистов, прославленная актриса скончалась сегодня днем в возрасте 69 лет. «Она всегда будет оставаться для нас примером большого таланта, настоящей женской красоты, безграничной доброты и настоящего обаяния», - говорится в тексте сообщения пресс-службы. А вот информации о причине смерти артистки в сообщении не упоминается.

Свою карьеру в кинематографе она начала еще в 1975 году в студии «Центр-Научфильма», где проработала десять лет, до 1985 года. Впервые на больших экранах как актриса она появилась лишь в 1978 году. За годы карьеры в кино она сыграла роли примерно в четырех десятках фильмов. Самыми известными ее работами называют роли в нескольких популярных сериалах.

Кроме того, в последние годы Людмила Мальцева занималась преподавательской работой, передавая свое безграничное актерское мастерство и талант студентам.

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Культура
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:33

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