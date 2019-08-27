Умерла актриса Людмила Мальцева





Как сообщает пресс-центр Союза кинематографистов, прославленная актриса скончалась сегодня днем в возрасте 69 лет. «Она всегда будет оставаться для нас примером большого таланта, настоящей женской красоты, безграничной доброты и настоящего обаяния», - говорится в тексте сообщения пресс-службы. А вот информации о причине смерти артистки в сообщении не упоминается.Свою карьеру в кинематографе она начала еще в 1975 году в студии «Центр-Научфильма», где проработала десять лет, до 1985 года. Впервые на больших экранах как актриса она появилась лишь в 1978 году. За годы карьеры в кино она сыграла роли примерно в четырех десятках фильмов. Самыми известными ее работами называют роли в нескольких популярных сериалах.Кроме того, в последние годы Людмила Мальцева занималась преподавательской работой, передавая свое безграничное актерское мастерство и талант студентам.