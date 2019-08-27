Татьяна Брухунова поговорила с поклонниками о недостатках своей внешности
Ассистент и возлюбленная писателя-юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова активно общается с поклонниками в соцсетях. В своем микроблоге Instagram она постоянно публикует снимки в новых нарядах и аксессуарах, рассуждая на различные темы. В этот раз звезда поговорила с фанатами о недостатках своей внешности.
Знаменитость в Instagram-профиле призналась, что еще в юности были проблемы с позвоночником из-за чего она начала сутулится, а плохое зрение стало наследственностью от родителей. Помимо этого пассия Петросяна имела "жуткую форму акне". На этой почве у неё было большое количество комплексов, рассказала Брухунова.
Эти рассуждения были написаны под собственным фото знаменитости. На снимке Татьяна Брухунова запечатлена в полосатом цветастом платье свободного пошива. Ассистентка юмориста подытожила размышления фразой: "Главное - нравиться себе!" - только так она смогла принять и полюбить себя.
Знаменитость в Instagram-профиле призналась, что еще в юности были проблемы с позвоночником из-за чего она начала сутулится, а плохое зрение стало наследственностью от родителей. Помимо этого пассия Петросяна имела "жуткую форму акне". На этой почве у неё было большое количество комплексов, рассказала Брухунова.
Эти рассуждения были написаны под собственным фото знаменитости. На снимке Татьяна Брухунова запечатлена в полосатом цветастом платье свободного пошива. Ассистентка юмориста подытожила размышления фразой: "Главное - нравиться себе!" - только так она смогла принять и полюбить себя.
ШоуБиз
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 18:48