Дженнифер Лопес в прозрачном платье от грузинского дизайнера попала на обложку Variety

Наряд, в котором певица снялась для своего появления на обложке нового номера Variety, прекрасно подчеркивает ее подтянутую фигуру. Уже давно известно, что Дженнифер Лопес старательно придерживается только здорового образа и регулярно работает над собой.Кроме того, немногим ранее в сети появились снимки, на которых знаменитость позирует в чуть более скромном платье темно молочного оттенка. Этот наряд прекрасно подчеркивает ее фигуру, а на нем присутствуют темные прозрачные вставки, позволившие акцентировать внимание на тонкой спортивной талии артистки.Примечательно, что в образах от Кома Дженнифер Лопес появляется уже не впервые. Не так давно она снялась в одном из своих клипов в не менее откровенном наряде от этого дизайнера.