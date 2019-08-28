Дженнифер Лопес в прозрачном платье от грузинского дизайнера попала на обложку Variety
Журнал Variety поместил на обложку очередного номера знаменитую американскую певицу Дженнифер Лопес. Примечательно, что для этого выпуска поп-дива снялась в экстравагантном прозрачном платье от талантливого грузинского дизайнера Дэвида Кома.
Наряд, в котором певица снялась для своего появления на обложке нового номера Variety, прекрасно подчеркивает ее подтянутую фигуру. Уже давно известно, что Дженнифер Лопес старательно придерживается только здорового образа и регулярно работает над собой.
Кроме того, немногим ранее в сети появились снимки, на которых знаменитость позирует в чуть более скромном платье темно молочного оттенка. Этот наряд прекрасно подчеркивает ее фигуру, а на нем присутствуют темные прозрачные вставки, позволившие акцентировать внимание на тонкой спортивной талии артистки.
Примечательно, что в образах от Кома Дженнифер Лопес появляется уже не впервые. Не так давно она снялась в одном из своих клипов в не менее откровенном наряде от этого дизайнера.
Наряд, в котором певица снялась для своего появления на обложке нового номера Variety, прекрасно подчеркивает ее подтянутую фигуру. Уже давно известно, что Дженнифер Лопес старательно придерживается только здорового образа и регулярно работает над собой.
Кроме того, немногим ранее в сети появились снимки, на которых знаменитость позирует в чуть более скромном платье темно молочного оттенка. Этот наряд прекрасно подчеркивает ее фигуру, а на нем присутствуют темные прозрачные вставки, позволившие акцентировать внимание на тонкой спортивной талии артистки.
Примечательно, что в образах от Кома Дженнифер Лопес появляется уже не впервые. Не так давно она снялась в одном из своих клипов в не менее откровенном наряде от этого дизайнера.
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 06:00