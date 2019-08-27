В Сети обсуждают «свинарник» в новой квартире звезд «Дома-2» Саши Артемовой и Жени Кузина

«Муж выгнал меня из квартиры в обед и сказал, вернешься только вечером. В квартире такое творилось... Ну вы сами видите. Приезжаю с мамой в 22:30 ночи и я просто в шоке от чистоты и блеска», - написала Саша.

Не так давно Саша Артемова и Женя Кузин переехали в новую квартиру, которую до сих пор полностью так и не обустроили. Сама 24-летняя звезда «Дома-2» не скрывает, что практически не занимается оборудованием дома, а все потому, что ее бережет ее любимый супруг. Накануне у себя на страничке в Instagram Артемова опубликовала серию снимков, на которых продемонстрировала, в каком «свинарнике» им с Кузиным приходилось жить, пока к ним в гости не зашли сотрудники клинингового предприятия. К слову, профессионалы отлично справились со своей работой и навели в новом жилище звезд «Дома-2» порядок.Нужно сказать, что фолловеры отреагировали на публикацию Артемовой весьма неоднозначно. Некоторые порадовались за будущую мамочку, ведь теперь ей осталось лишь прикупить несколько предметов мебели и установить дверь, а кое-кто, напротив, попытался тактично поинтересоваться у Саши, неужели ей нравилось жить в таком «свинарнике».К слову, на критику читателей Артемова до сих пор не отреагировала.