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В Сети обсуждают «свинарник» в новой квартире звезд «Дома-2» Саши Артемовой и Жени Кузина

В соцсетях обсуждают «свинарник» в новом жилище экс-героев телестройки «Дом-2» Александры Артемовой и Евгения Кузина. Будущая мамочка продемонстрировала подписчикам для сравнения несколько фотографий, на которых показала, как было до прихода уборщиков и что стало после того, как они хорошенечко поработали.
В Сети обсуждают «свинарник» в новой квартире звезд «Дома-2» Саши Артемовой и Жени Кузина

Не так давно Саша Артемова и Женя Кузин переехали в новую квартиру, которую до сих пор полностью так и не обустроили. Сама 24-летняя звезда «Дома-2» не скрывает, что практически не занимается оборудованием дома, а все потому, что ее бережет ее любимый супруг. Накануне у себя на страничке в Instagram Артемова опубликовала серию снимков, на которых продемонстрировала, в каком «свинарнике» им с Кузиным приходилось жить, пока к ним в гости не зашли сотрудники клинингового предприятия. К слову, профессионалы отлично справились со своей работой и навели в новом жилище звезд «Дома-2» порядок.

«Муж выгнал меня из квартиры в обед и сказал, вернешься только вечером. В квартире такое творилось... Ну вы сами видите. Приезжаю с мамой в 22:30 ночи и я просто в шоке от чистоты и блеска», - написала Саша.


Нужно сказать, что фолловеры отреагировали на публикацию Артемовой весьма неоднозначно. Некоторые порадовались за будущую мамочку, ведь теперь ей осталось лишь прикупить несколько предметов мебели и установить дверь, а кое-кто, напротив, попытался тактично поинтересоваться у Саши, неужели ей нравилось жить в таком «свинарнике».

К слову, на критику читателей Артемова до сих пор не отреагировала.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:31

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